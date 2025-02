Goldpreis bricht ein. Drohen Gold nun kräftige Verwerfungen?

Gold bricht Vorstoß auf 3.000 US-Dollar ab

Kurzzeitig wähnte man Gold am Freitag bereits auf dem Weg in Richtung 3.000 US-Dollar. Das Edelmetall arbeitete sich bis auf knapp 2.940 US-Dollar vor. Doch statt den Vorstoß auf die 3.000 US-Dollar weiter voranzutreiben, tauchte Gold ab und ging in die Knie. Dabei riss es auch Silber mit. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Fehlschlag für Silber - Silberpreis bricht unverhofft ein. Stolpert Silber nun in den Abverkauf?“.

