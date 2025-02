Kissigs Kloogschieterei: Trump Wars 2.0

Don Trump etabliert den neuen amerikanischen Wirtschaftsimperialismus. Aus William Shakespeares Feder stammen die Worte: "Und Caesars Geist befiehlt Verwüstung, Mord. Lasst los die Hunde des Krieges." Der neue alte US-Präsident Donald Trump verfährt genau nach diesem Muster und entfesselt in atemberaubender Geschwindigkeit weltweit Wirtschaftskriege; er setzt territoriale Duftnoten, indem er Kanada, den Panama Kanal, Grönland oder den Gaza Streifen für sich (bzw. die USA) einfordert. Eine solche imperiale Großmannssucht erlebte die Welt schon einmal am Ende des 19. Jahrhunderts und sie führte geradewegs in den 1. Weltkrieg. Die zweite Komponente, der Wirtschaftsimperialismus, ist neueren Ursprungs, aber auch den entfesselt Trump aufs Neue. Ob Gegner oder Verbündete, Don Trump greift nach allem, was ihm gefällt oder was irgendwie Profit verspricht. Als Anführer der einzig verbliebenen globalen Supermacht haben seine Drohungen Gewicht, denn er könnte sie jederzeit auch umsetzen. Dass er sich wenig bis gar nicht um die Konsequenzen seiner Aktionen kümmert, steigert noch seine Unberechenbarkeit – und seine Erfolgsaussichten.





Manche Drohgebärden, wie die kurzfristig an- und wieder abgesagten Strafzölle gegen Mexiko und Kanada, die beiden wichtigsten Handelspartner der USA, waren nur wenig versteckte Erpressungsversuche, um ihnen Zugeständnisse abzuringen. Doch bei den kürzlich verhängten Strafzöllen gegen Stahl- und Aluminiumimporte sieht dies anders aus, denn hier will Trump die US-Wirtschaft vor günstigen ausländischen Wettbewerbern schützen. Freihandel, einst die Agenda der USA und der Hauptantriebsmotor des globalen Wirtschaftsaufschwungs, spielt in Trumps Überlegungen keine Rolle. Gleiches müssen die NATO-Partner und Europa erfahren, nachdem Trump und sein Vize Vance die Ukraine fallen gelassen haben und Russlands Diktator Putin, de facto Carte Blanche für seine imperialen Machtansprüche gegeben haben: US-Hilfen an die Ukraine werden reduziert und für die bisherigen fordert man Kompensation in Form von Wirtschaftsdeals rund um Seltene Erden. Mit Russland will man bilateral einen Diktatfrieden aushandeln, bei dem die Europäer nicht mitreden dürfen, aber anschließend die Folgen und die Friedenssicherung tragen sollen - alleine. Und gleichzeitig sollen die übrigen NATO-Partner künftig viel mehr Geld für ihre Verteidigung ausgeben, während die USA sich dem Pazifik zuwenden. Langfristig will Trump mit China und Russland ein Rüstungsabkommen, um die Militärausgaben zu halbieren.





Weltimperator Trump agiert nicht strategisch, sondern taktisch, sogar spontan. Der kurzfristige Sieg zählt für ihn, der beste, schnellste Deal, nicht die langfristigen Auswirkungen. Und das versetzt auch die Börsen zunehmend in Aufregung. Denn die größten Erfolge feiert man dort, wenn man auf langfristige Trends setzt und auf die größten Gewinner dieser Entwicklungen. Kurzfristiges Traden bringt nur selten nachhaltige Erfolge und lässt öfter Verluste zurück als Gewinne. Dieser Missklang wird uns wohl die ganze Amtszeit von Trump begleiten und stören. Vielleicht gewöhnen sich die Börsen aber auch daran wie an ein nerviges Hintergrundgeräusch. Trump als Tinnitus. Einfach nur lästig – und doch omnipräsent.





Alles Gute für euer Geld!

Michael C. Kissig