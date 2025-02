'Liegt nicht am Trainer'

Du bist wirklich der größte Schaumschläger hier..Im Nachhinein immer alles besser wissen.Fast jeder hat die Einkäufe im Sommer gelobt, jetzt passt es nicht u. du hast es natürlich gewusst.Ist echt zum fremdschämen mit dir.Wo ist denn dein geliebter Moukoko, spielt der noch Fußball?Jetzt wird Gross als der Loser benannt der aber wie fast jeder neue Spieler ein bissl Eingewöhnungszeit braucht, deine bevorzugte Alternative Can zeigt leider was ich schon immer bemängel. Seine technischen Fähigkeiten sind einfach begrenzt.Dein verehrter Adeyemi der alle 10 Spiele mal eine Ausreisser nach oben hat.Juliane als Kapitän war dein Wunsch der auch nur Leistung zeigt bei 25 Grad Außentemperatur und am besten ohne GegenspielerSt. Baumgartner u. Streich als Trainer gewünschtCherki haste im Sommer gar nicht gekannt u. jetzt Kehl verurteilen weil der Transfer nicht geklappt hat da der dortige CEO auf dicke Hose macht.Schau auf den verlogenen Legionär Eberl der ja alles richtig macht bzw inzwischen gelernt hat seine Worte seinen Taten anzupassen.