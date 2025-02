BMW und Deutsche Bank fordern wirtschaftsfreundlichere Politik

München/Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandschefs der Dax-Konzerne BMW und Deutsche Bank, Oliver Zipse und Christian Sewing, fordern stärker auf die Wirtschaft orientierte Entscheidungen in Berlin und Brüssel.



"EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich klar zu Reformen bekannt, und auch in Deutschland öffnet sich nach der Bundestagswahl Ende Februar ein Fenster für Veränderungen", sagte Sewing der "Welt am Sonntag". Zipse ergänzte: "Niemand sollte sich ernsthaft ein Ende der EU wünschen." Sie müsse aber Chancen aufzeigen und nicht nur Beschränkungen. "Das ist in den letzten Jahren leider zu häufig passiert, zum Beispiel beim Lieferkettengesetz, dem Batteriepass und bei vielen weiteren Verwaltungsrichtlinien. Daraus können Ressentiments entstehen."





