MAXHUB stärkt sein Engagement für Nachhaltigkeit und integriert die UNGC-Prinzipien in seine globalen Aktivitäten

Das Engagement von MAXHUB für den UNGC unterstreicht sein Bestreben, sich an zehn Grundprinzipien in den Bereichen Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung zu orientieren.

MAXHUB engagiert sich stark für Umweltschutz und Nachhaltigkeit und integriert diese Prinzipien in seine Tätigkeit. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die Verbesserung der Energie- und Wassereffizienz und den verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen. Durch die Nutzung technologischer Innovationen schafft MAXHUB umweltfreundliche Produkte, die sich auf Display-Technologie, KI und Wärmeableitung konzentrieren. Die Veröffentlichung des großen Lehrmodells und des intelligenten Konferenzmodells im Jahr 2023 unterstreicht dieses Bestreben.

In Zusammenarbeit mit Branchenpartnern trägt MAXHUB dazu bei, die Bemühungen um Nachhaltigkeit in der gesamten Branche voranzutreiben. Nachhaltiges Produktlebenszyklusmanagement ist ein wichtiger Schwerpunkt, wobei die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und die Minimierung der Umweltauswirkungen von der Materialauswahl bis zum Ende der Nutzungsdauer im Vordergrund stehen. Für das Jahr 2023 meldete MAXHUB Treibhausgasemissionen von insgesamt 22.630,19 Tonnen Kohlendioxidäquivalent, was einer Emissionsintensität von 1,12 Tonnen pro Million Yuan Umsatz entspricht und die kontinuierlichen Bemühungen um eine Verbesserung der Strategien zum Management von Kohlendioxidemissionen widerspiegelt.

MAXHUB legt auch großen Wert auf die Achtung und den Schutz der Menschenrechte, insbesondere in der Lieferkette und bei den Arbeitspraktiken. Das Unternehmen verbietet Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskriminierung oder Belästigung am Arbeitsplatz. Es führt eine Sorgfaltsprüfung in Bezug auf Konfliktmineralien durch und räumt dem Datenschutz und der Datensicherheit Priorität ein. Die Arbeitnehmerrechte werden durch eine Erklärung zu den Menschenrechten und durch Tarifverträge, die sich an den Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation orientieren, gewahrt. MAXHUB setzt sich für Gleichberechtigung, Vielfalt und Arbeitnehmerrechte ein, fördert eine vielfältige Belegschaft und bringt Frauen in Führungspositionen.

Darüber hinaus hält MAXHUB hohe ethische Standards aufrecht, die durch einen umfassenden Verhaltenskodex für Geschäftsethik und robuste Integritätssysteme gewährleistet werden, die für Transparenz bei allen Geschäftsvorgängen sorgen. Die Lieferanten müssen sich strikt daran halten, indem sie eine Integritätsvereinbarung unterzeichnen, die ethisches Verhalten im gesamten Netzwerk der Lieferkette fördert und durch regelmäßige Audits unterstützt wird, die diese Kultur stärken.

Für das neue Jahr plant MAXHUB, weiter in neue Märkte zu expandieren und gleichzeitig den globalen Nachhaltigkeitstrends entsprechend weiter zu innovieren. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, neben den Bemühungen um soziale Verantwortung auch Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.maxhub.com/en/esg/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2619623/10_Principles_advocated_UNGC.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2362520/MAXHUB_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/maxhub-starkt-sein-engagement-fur-nachhaltigkeit-und-integriert-die-ungc-prinzipien-in-seine-globalen-aktivitaten-302376927.html