FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Bundestagswahl:

"Unmittelbar vor der Bundestagswahl haben die meisten Wähler ihre Entscheidung getroffen. (.) Die Anschläge und Bluttaten der vergangenen Wochen, die drohende Zerstörung der Sicherheitsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, der drastische Anstieg der Beiträge für Gesundheit und Pflege, die andauernde Rezession mit dem Verlust von zehntausend Arbeitsplätzen im Monat, die hohen Energiepreise - all das hat laut den Umfragen nicht zu einer grundsätzlichen Neu-Orientierung geführt. Daraus spricht entweder eine hohe Überzeugung in den politischen Präferenzen oder das genaue Gegenteil: Ratlosigkeit. Viele kommen per Ausschlussverfahren zu ihrer Entscheidung, die erste Frage lautet nicht, wen will ich wählen, sondern, wen kann ich auf keinen Fall wählen. Das kleinere Übel erhält die Stimme."/yyzz/DP/he