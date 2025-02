Kinderkliniken melden Anstieg schwerer Grippefälle

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der schwer verlaufenden Grippeerkrankungen bei Kindern ist seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. Anfang Februar kamen rund fünfmal so viele Kinder mit einer Grippe in große Kinderkliniken wie noch Anfang Januar, wie aus Daten der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) hervorgeht. Neuere Daten, die von 65 Kliniken stammen, liegen noch nicht vor.

"In diesem Jahr ist die Grippewelle relativ stark", sagt der DGPI-Vorsitzende Tobias Tenenbaum der Deutschen Presse-Agentur. Oft sei die ganze Familie betroffen. Tenenbaum ist Chefarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Sana Klinikums Lichtenberg in Berlin. Die Verhältnisse seien nicht dramatisch. "Es ist aber auf jeden Fall sehr viel zu tun."