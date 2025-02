Termine bis 28. Februar 2025

SONSTIGE TERMINE

21:15 DEU: ARD-Sendung «Wahlarena» mit Alice Weidel (AfD), Friedrich Merz (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Grüne), Berlin

22:15 DEU: «RTL Direkt spezial»: Kandidatencheck mit Christian Lindner zur Bundestagswahl am 23. Februar, Berlin

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel



POL: Informelles EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten, Warschau

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen

07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung

18:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 12/24

08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen) Q4/24

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 12/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 2/25

14:30 USA: Empire State Index 2/25

14:30 CAN: Verbraucherpreise 1/25

16:00 USA: NAHB-Index 2/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Hotel Kongress (bis 19.02.)



EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel



EUR: Informelles EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten (zweiter und letzter Tag), Warschau

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

07:00 FRA: Nexans , Jahreszahlen

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen

07:30 DEU: Intershop, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen (9.30 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung

10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung

10:30 DEU: Union Investment, Jahres-Pk

13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen (14.00 h Bilanz-Pk)

17:00 USA: PNC Financial Services, Hauptversammlung

17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

19:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 12/24

00:50 JPN: Handelsbilanz 1/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/25

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse): Wichtigste Handelspartner und Handelsgüter, Jahr 2024

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 12/24 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/24

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne 1/25

14:30 USA: Baugenehmigungen 1/25

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.1.25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 5. Jahreskonferenz Performance Management und Controlling der «Frankfurt School of Management and Finance», Frankfurt am Main

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Erstattungsfähigkeit von Inkassokonten, Karlsruhe

10:30 DEU: Jahres-Pk Union Investment, Frankfurt/M.



11:00 DEU: Pressekonferenz TecPart (Verband Technische Kunststoff-Produkte e.V.) zur Marktentwicklung Kunststoffindustrie & politische Zukunft

11:30 DEU: Lazard Financial Advisory und Freshfields Bruckhaus Deringer veranstalten Mergers & Acquisitions (M&A) Roundtable 2025

DEU: Virtuelle Lunchtalkreihe Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zur Bundestagswahl 2025 zum Thema Arbeitsmarkt, Berlin

DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess. Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte stehen der frühere Vorstandschef Markus Braun und zwei weitere frühere Wirecard-Manager seit Dezember 2022 vor Gericht. Die Anklage beziffert den Schaden für kreditgebende Banken auf drei Milliarden Euro

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 HKG: Leonvo, Q3-Zahlen

06:30 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.15 h Pk)

06:45 DEU: Krones, Jahreszahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q4-Zahlen (detailliert) (9.00 h Pk) 07:00 DEU: Mercedes-Benz, Jahreszahlen (8.00 h Jahres-Pk) 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen

07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Zahlen

07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen

07:30 FRA: Renault, Jahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking, Jahreszahlen

10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung

11:00 DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen

12:30 USA: Hasbro, Q4-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Jahreszahlen

13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen

13:30 CHN: Alibaba, Q4-Zahlen

17:00 USA: Visa, Investor Day

17:45 ESP: Repsol, Jahreszahlen

18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen

18:00 ITA: Leonardo, Q4-Zahlen

22:00 DEU: Booking, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 2/25 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/25

08:00 DNK: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 1/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 12/24 und Jahr 2024

08:00 CHE: Handelsbilanz 1/25

10:00 POL: Industrieproduktion 1/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 1/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/25

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 1/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/24 (vorläufig)

18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: BGH entscheidet zum Urheberrechtsschutz von Birkenstock-Sandalen, Karlsruhe

DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess. Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte stehen der frühere Vorstandschef Markus Braun und zwei weitere frühere Wirecard-Manager seit Dezember 2022 vor Gericht. Die Anklage beziffert den Schaden für kreditgebende Banken auf drei Milliarden Euro.

DEU: Beginn Geothermie-Fachmesse «GeoTherm» (bis 21.02.), Offenburg

ZAF: G20-Außenministertreffen in Südafrika (bis 21.2.25)

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

05:15 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

06:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:30 FRA: EDF, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/25

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 1/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 2/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global USA PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/25 (endgültig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/25



SONSTIGE TERMINE

ZAF: Fortsetzung G20-Außenministertreffen in Südafrika (letzter Tag)

--------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 23. FEBRUAR



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundestagswahl



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. FEBRURAR



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen



NLD: PostNL, Jahreszahlen

USA: Domino's Pizza, Q4-Zahlen

USA: Zoom Communications, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 2/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig)

15:00 BEL: Geschäftsklima 2/25

14:30 USA: CFNA-Index 1/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/25



SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. FEBRURAR



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: PSP Swiss Property, Jahreszahlen

07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen

07:00 DEU: Uniper, Jahreszahlen (8.30 h Analystenkonferenz, 11.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (11.00 h Pressekonferenz) 07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen Bank International, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen

08:00 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (9.00 h Pk)

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

10:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2024, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Rotkäppchen-Mumm, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Bilanz-Pk

12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen

14:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen

17:00 USA: Apple, Hauptversammlung

18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

USA: PayPal, Investor Day

USA: Intuit, Q2-Zahlen

USA: First Solar, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/25 (endgültig)

08:00 DEU: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum Q4/24

08:00 DEU: Staatsausgaben Q4/24

08:00 DEU: Kapitalanlage Q4/24

10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 12/24

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 LUX: Urteil des EuGH zur mangelnden Kompatibilität von Google Apps, Luxemburg

09:30 DEU: Fachkräftekongress «Mehr Power fürs Fachkräfteland» mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesbildungsminister Cem Özdemir

09:30 DEU: (Online)-Pk zum 13. «vbw Energiewendemonitoring» mit Physikerin Almut Kirchner der Prognos AG

10:00 DEU: Online-Pressegespräch der Otto Group Innovation Insights

11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu Geschäftsbericht 2024

11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs samt Vorstellung wichtiger Steuerrechtsurteile, München

DEU: Konferenz zu Cybersicherheit «CPT2025 - Connect. Protect. Transform», München

DEU: Bundesgerichtshof berät zu Widerrufsbelehrung in Neuwagenkaufverträgen, Karlsruhe

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. FEBRURAR



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Adecco, Jahreszahlen

07:00 CHE: Georg Fischer, Jahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Jahreszahlen

07:00 DEU: Zehnder, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk, 15.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Auto1 Group, Q4-Umsatz

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

08:00 IRL: CRH, Jahreszahlen

08:00 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen (14.00 h Call)

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung

22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

22:05 USA: Adtran, Q4-Zahlen

22:10 USA: Ebay, Q4-Zahlen

22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Aston Martin, Jahreszahlen

GBR: BP, Capital Markets Day

ITA: Pirelli, Jahreszahlen

LUX: SES Gobal, Jahreszahlen

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

USA: Snowflake, Q4-Zahlen

USA: 3M, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/24 (endgültig) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 12/24 (endgültig)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/25

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 1/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: 4. Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), Berlin

EUR: Vorraussichtlich: EU-Kommission legt verschiedene Pläne zur Unterstützung von Europas Wirtschaft vor

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. FEBRURAR



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen

06:00 CHE: Bossard, Jahreszahlen

06:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen

06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Kudelski, Jahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (10.30 h Pk und Call) 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:30 DEU: Nordex, Jahreszahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen

07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen

07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (10.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Haelon, Jahreszhlen

08:00 INT: LSE, Jahreszahlen

09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

18:00 DEU: Patrizia, Jahreszahlen

18:05 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Geschäftsbericht

ESP: ACS, Jahreszahlen

ESP: Endesa, Jahreszahlen

FRA: Valeo, Jahreszahlen

PRT: EDP, Jahreszahlen

USA: Edison International, Q4-Zahlen

USA: The Mosaic, Q4-Zahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen

USA: HP Inc., Q1-Zahlen

USA: Autodesk, Q4-Zahlen

USA: GE Healthcare Technologies, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 TUR: Handelsbilanz 1/25

08:00 FIN: Handelsbilanz 12/24 (endgültig)

08:00 SWE: Handelsbilanz 1/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig)

09:00 CHE: Seco: BIP Q4/24 (Detaillierte Schätzung)

10:00 POL: BIP Q4/24 (endgültig)

10:00 EUR: Geldmenge M3 1/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/25 (endgültig)

13:30 EUR: EZB Sitzungsrotokoll 29/30.1.25

14:30 USA: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 1/25 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 1/25



SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Urteil des EuGH im Streit zwischen DocMorris und der Apothekerkammer Nordrhein um unerlaubte Werbung, Luxemburg

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. FEBRURAR



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Analystenkonferenz, 11.00 h Jahres-Pk) 07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Alzchem, Geschäftsbericht

07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen

07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 ESP: International Consolidated Airlines Group, Jahreszahlen 10:00 DEU: Rolls-Royce-Division Power Systems, Jahres-Pk (auch online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: ABB, Geschäftsbericht

ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 2/24

00:50 JPN: Industrieproduktion 1/25 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/25

07:00 FIN: BIP Q4/24

08:00 SWE: BIP Q4/23

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/25

08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 12/24

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 1/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig)

08:45 FRA: Privater Verbrauch 1/25

08:45 FRA: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 2/25

09:00 CZE: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/25

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen Bayern, Bandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/25 11:00 BEL: BIP Q4/4 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkomen und Ausgaben 1/25

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 1/25 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Verkündungstermin des Bayerischen Obersten Landesgerichts im Wirecard-Musterverfahren zu Schadenersatzansprüchen geschädigter Aktionäre, München

--------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 1. MÄRZ



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25

--------------------------------------------------------------------------------------- °



