Vidac Pharma wird am 27. Februar 2025 auf dem renommierten Keiretsu Forum in Südkalifornien präsentieren London (UK), 17. Februar 2025 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase der Onkologie, das Pionierarbeit für eine neue Klasse von …