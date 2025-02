Terra Clean Energy leitet umfangreiches Bohrprogramm auf dem Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in Saskatchewan in die Wege

Terra Clean Energy Corp. schloss im Oktober 2022 eine Optionsvereinbarung mit SkyHarbour Resources Ltd. ab, welcher zufolge das Unternehmen eine Beteiligung von bis zu 75 % am Konzessionsgebiet South Falcon East erwerben kann (siehe Pressemeldung vom 30. Dezember 2024 für Details zum Earn-in).

Die Mobilisierung von Personal und Ausrüstung für ein umfangreiches Winterbohrprogramm, das bis zu 2.500 Bohrmeter umfassen soll, hat begonnen. Das Feldprogramm wird von der Firma Terralogic Exploration Inc. unter der Aufsicht von Brett Lavigne, Projektmanager bei TerraLogic Exploration, und C. Trevor Perkins, VP Exploration bei Terra Clean Energy Corp., durchgeführt.

Im Rahmen des ersten Bohrprogramms des Unternehmens bei South Falcon East Anfang 2024 (Pressemeldung vom 1. April 2024) konnte das Vorkommen von Pegmatiten mit einer Uranmineralisierung und von graphitischem pelitischem Paragneis entlang des Way Lake Conductor bestätigt werden. Graphitische pelitische Paragneise stellen eine wichtige Lithologie dar, die mit Uranlagerstätten im östlichen Athabasca-Becken in Zusammenhang stehen, und ihr Vorkommen bei der Lagerstätte Fraser Lakes B ist ein guter Hinweis auf das Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen diskordanzgebundenen Uranmineralisierung im Grundgestein, zusätzlich zu der bekannten in Pegmatit/Alaskit gelagerten Uranmineralisierung in der Lagerstätte.

Das vorrangige Ziel des Winterprogramms 2025 besteht darin, durch eine Erweiterung der Ausmaße der Mineralisierung in Verbindung mit der Uranlagerstätte Fraser Lakes B (Abbildung 2) auf dem Winterprogramm 2024 aufzubauen und nahegelegene Ziele mit höffiger Alteration und Struktur, die bei historischen Bohrungen ermittelt wurden, zu erproben. Die Modellierung der bestehenden Daten lässt eine nord-nordwestlich streichende Struktur erkennen, die den Way Lake Conductor durch die Lagerstätte Fraser Lakes B durchkreuzt. Das Vorhandensein dieses strukturellen Schnittpunkts mit dem Way Lake Conductor und der Struktur ist ein gutes Zeichen für ein Szenario, in dem sich die remobilisierte Uranmineralisierung in diesem Gebiet konzentriert und eine hochgradigere Zone innerhalb der gesamten Lagerstätte gebildet hat. Es werden Anstrengungen unternommen, um diese strukturelle Falle ausfindig zu machen und zu charakterisieren, sodass dieses Modell geprüft werden kann, da dies das beste Szenario für eine hochgradige diskordanzgebundene Uranlagerstätte im Grundgestein ist.