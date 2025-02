Signal an Privatwirtschaft? Xi trifft Chinas Top-Firmenchefs

Nokery schrieb 11.02.25, 23:50

Vollautonomes Fahren reduziert Unfälle und Kosten. Je mehr autonom fahren und nicht zu schnell, abgelenkt, übermüdet, betrunken oder unter anderen Drogen, etc. desto sicherer wird es für alle, auch Radfahrer und Fußgänger. Versicherungen geben Rabatte auf autonom gefahrene Kilometer, Tesla macht das schon vor in US beim FSD. Man wird sich ein Auto in der Familie, etc. teilen können, was einen zur Schule, Arbeit, Dinner, Stadion, Theater, etc. fährt und wieder abholt. Keine Parkplatzsuche, mehr Sicherheit und Komfort, weniger Kosten. Wer selbst fahren will, kann das ja machen oder gleich auf die Rennbahn für noch mehr Spaß. Arbeiten, Schlafen, Sighseeing während der Fahrt, alles ist möglich. Straßen ohne Parkstreifen links und rechts, viel mehr Platz, völlig anderer Städtebau,... Fantasie braucht man dazu gar nicht mehr viel.