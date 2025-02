DAX kaum verändert erwartet

Die Deutsche Börse führt angesichts des rasanten Kursanstiegs beim Index-Schwergewicht SAP gleich zwei neue Varianten für den DAX ein. Zum einen den "DAX Uncapped", der keine Kappungsgrenze wie bisher bei 15 Prozent besitzt, zum anderen den neuen "DAX 20", wo ein einzelner Wert maximal 20 Prozent des Index-Werts ausmachen darf. Bei dem klassischen Blue-Chip-Index der 40 schwersten deutschen Börsenwerte bleibe es aber bei der Kappungsgrenze, die erst im vergangenen Jahr von zehn auf 15 Prozent angehoben worden war.

Ein Blick auf den klassischen Leitindex DAX zeigt ein frisches Rekordhoch in der abgelaufenen Handelswoche bei 22.624 Zählern und am Freitag eine kleine Pause auf hohem Niveau. Ohne weit schauen zu müssen, ist das Barometer übergeordnet auf nahezu allen Zeitebenen stark überkauft und könnte jederzeit länger zurücksetzen. Auffangpunkte findet der DAX an der zuletzt gerissenen Kurslücke bei 22.193 Punkten und darunter 21.676 Zählern. Spätestens ab 21.513 Punkten dürfte wieder eine mehrtägige Gegenbewegung technischer Natur anstehen. Sollte jedoch das Vorwochenhoch erneut pulverisiert werden, könnte eine Kaufwelle noch bis an 22.789 Punkte heranreichen. Zweifelsfrei dürfte es nicht schaden, einige Gewinne enger abzusichern oder aber zu realisieren.