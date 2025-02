SAP mit bedenklichen Kursmustern

Bezogen auf den Tageschart könnte SAP in den kommenden Stunden noch auf 274,20 Euro und damit einen seit Anfang Januar bestehenden Aufwärtstrend zurückfallen. Aber erst darunter dürften sich die Abschläge in Richtung 274,45 und womöglich noch 256,45 Euro potenzieren und ein entsprechendes Short-Investment interessant gestalten. Um an das zuvor ausgerufene Kursziel von 287,70 Euro anzuknüpfen, müsste ein entsprechender Ausbruch auf der Oberseite über 281,35 Euro gelingen. Insgesamt kann aber wegen des Hintergrundrauschens ein Kurszieleinlauf der SAP-Aktie als solcher gewertet werden, eine gesunde Stopp-Anhebung oder Realisierung von Gewinnen wäre an dieser Stelle jetzt nicht verkehrt.

Trading-Strategie: