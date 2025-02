Forge Resources Corp gibt bedeutende Fortschritte beim Bau des Portals in der vollständig genehmigten Kohlemine La Estrella, Kolumbien, und die Einstellung des Bergbauingenieurs Emilio Gene bekannt

Vancouver, British Columbia (4. Februar 2025) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FWB: 5YZ) („FRG“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss seiner stark überzeichneten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Privatplatzierung“) bekannt zu geben. Im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 24. Januar 2025 und nach Erhalt der entsprechenden CSE-Genehmigung gab das Unternehmen insgesamt 6.591.995 Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,55 $ pro Einheit aus und konnte einen Gesamt-Bruttoerlös in Höhe von 3.625.597,25 $ generieren (das „Angebot“). Dieser Betrag liegt deutlich über der vom Unternehmen ursprünglich anvisierten Zielsumme von 2.500.000 $.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Warrant-Aktie“), die innerhalb von 5 Jahren nach dem Ausgabedatum zum Ausübungspreis von 0,70 $ pro Warrant-Aktie erworben werden kann. Nach Abschluss des Angebots bezahlte das Unternehmen an drei Vermittler ein entsprechendes Vermittlungshonorar (Finder‘s Fee). Der erste erhielt eine Barprovision in Höhe von 22.000 $ sowie 40.000 Warrants, die innerhalb von 5 Jahren nach dem Abschluss der Privatplatzierung zu einem Ausübungspreis ausgeübt werden können, der dem Angebotspreis entspricht („Vermittler-Warrants“). Der zweite erhielt 27.564 Aktien und 27.564 Vermittler-Warrants. Der dritte erhielt 36.364 Aktien und 36.364 Vermittler-Warrants. Alle ausgegebenen Wertpapiere sind ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

PJ Murphy, der CEO des Unternehmens, hat sich ebenfalls an der Privatplatzierung beteiligt und insgesamt 909.090 Einheiten zu einem Gesamtpreis von rund 500.000 $ erworben. Das entspricht 13,8 % der ausgegebenen Einheiten.

PJ Murphy, CEO von Forge Resources: „Wir sind begeistert, den erfolgreichen Abschluss unserer jüngsten Finanzierungsrunde bekannt zu geben, die weit über unsere Erwartungen hinaus überzeichnet war. Diese unglaubliche Unterstützung seitens unserer Investoren zeugt von deren Vertrauen in unsere Vision und Strategie. Mit diesen Mitteln sind wir in der Lage, unseren geplanten Deal mit der Firma Aion Mining Corp. abzuschließen und zum Teil auch unsere laufenden Betriebsausgaben zu decken. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen und unterstreicht, wie wichtig uns die Wertschöpfung für unsere Aktionäre und Partner ist. Wir blicken in eine rosige Zukunft und freuen uns schon sehr darauf, diese nächste Wachstumsphase gemeinsam zu beschreiten.“

