Stryker bringt ProCeed Krankenhausbett auf den Markt

PORTAGE, Mich., 17. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Stryker (NYSE:SYK), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik, kündigte die Markteinführung des ProCeed-Krankenhausbetts an, das Einfachheit bietet und gleichzeitig die Pflege in verschiedenen Regionen verbessert.

Neues Krankenhausbett hilft Pflegekräften bei der effizienten und qualitativ hochwertigen Versorgung in Märkten außerhalb der USA.

In den letzten Jahren hat die Fluktuation des Pflegepersonals zugenommen, und ein beträchtlicher Prozentsatz der Krankenschwestern und -pfleger in der ganzen Welt hat erwogen, seine Tätigkeit aufzugeben1. Da Krankenhäuser weiterhin mit einem Mangel an Pflegekräften und dem Burnout von Mitarbeitern konfrontiert sind2, müssen Geräte für die Patientenversorgung, wie z. B. Betten, einer hohen Arbeitsbelastung standhalten und dem Personal eine unkomplizierte Nutzung ermöglichen. ProCeed wurde entwickelt, um den Anforderungen des Gesundheitswesens gerecht zu werden und dem Personal ein langlebiges und reinigungsfähiges Krankenhausbett zu bieten.

„Bei der Entwicklung von ProCeed war es entscheidend, Klinikpersonal und Patienten zu schützen und gleichzeitig eine effiziente und benutzerfreundliche Plattform zu schaffen", sagte Scott Sagehorn, Vizepräsident und Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Akutversorgung von Stryker. „Die Einführung eines Bettes, das den Bedürfnissen von Personal und Patienten in diesen Märkten entspricht, wird dazu beitragen, eine konsistente und qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten."

ProCeed trägt mit verschiedenen Designelementen, darunter eine niedrige Betthöhe, die die Mobilität der Patienten fördert und das Verletzungsrisiko durch Stürze verringert, zur Sicherheit von Patienten und Pflegeteams bei. Das fünfte Rad, ein zusätzliches Rad in der Mitte des Bettes, verringert die Schubkraft beim Anfahren und bietet eine Lenkhilfe, um das Risiko von Rückenverletzungen des Pflegepersonals zu verringern. ProCeed bietet außerdem zwei Kopfteil-Designs an, darunter eines, das beim Neigen des Bettrahmens stationär bleibt, oder ein mobiles Kopfteil, das sich neigt, anhebt und absenkt, wenn der Rahmen in verschiedene Positionen bewegt wird.

Seite 2 ► Seite 1 von 2