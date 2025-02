Korrektur Forge Resources Corp gibt bedeutende Fortschritte beim Bau des Portals in der vollständig genehmigten Kohlemine La Estrella in Kolumbien und die Einstellung des Bergbauingenieurs Emilio Gene bekannt Vancouver, British Columbia (24. Januar 2024) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FFWB: 5YZ) („FRG oder das „Unternehmen“) freut sich, bedeutende Fortschritte in seiner vollständig genehmigten Kohlenmine La Estrella in …