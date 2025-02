Geht die Party weiter?

Die Bewertung der Aktie von Netflix durch das US-Analysehaus Bernstein Research bleibt unverändert bei "Outperform", wobei das Kursziel auf 1200 US-Dollar festgesetzt wurde. Der Analyst Laurent Yoon hat in einer vorliegenden Studie, die am Freitag letzter Woche veröffentlicht wurde, auf die kürzlich erfolgten Preiserhöhungen des Streaminganbieters in den Vereinigten Staaten hingewiesen. Die aktuellen Standardkosten weisen eine Steigerung um 40 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2020 auf, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 7 Prozent entspricht. Es ist von essenzieller Bedeutung, langfristig nicht ausschließlich auf Preiserhöhungen zu setzen, sondern auch darauf zu achten, dass die Kunden von Netflix ihre Zeit verstärkt auf der Plattform verbringen.

