Coway gibt Finanzergebnisse für Q4 und das Geschäftsjahr 2024 bekannt

SEOUL, Südkorea, 17. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", hat ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht.

Coway meldete die folgenden Ergebnisse:

Umsatz im vierten Quartal: 1.125,7 Mrd. KRW (+12,1 % gegenüber dem Vorjahr)

Operatives Ergebnis im vierten Quartal: 183,4 Mrd. KRW (+10,4 % gegenüber dem Vorjahr)

Jahresumsatz: 4.310,1 Mrd. KRW (+8,7 % gegenüber dem Vorjahr)

Jahresbetriebsgewinn: 795,4 Mrd. KRW (+8,8 % gegenüber dem Vorjahr)

*Die ausgewiesenen Zahlen sind der konsolidierten K-IFRS (International Financial Reporting Standards) Rechnung entnommen.

Im Jahr 2024 verzeichnete Coway im Inlandsgeschäft einen Umsatz von 2.581,7 Mrd. KRW, was einer Steigerung von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wurde durch den starken Absatz von Schlüsselprodukten wie Wasserfiltern, Luftreinigern und Bidets sowie durch den steigenden Absatz der wachstumsstarken Marke BEREX vorangetrieben.

Die ausländischen Tochtergesellschaften von Coway meldeten im Jahr 2024 einen Jahresumsatz von 1.545,2 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 8,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Malaysia stieg der Jahresumsatz gegenüber dem Vorjahr um 6,6 % auf 1.158,4 Mrd. KRW, während die Tochtergesellschaft in den Vereinigten Staaten einen Jahresumsatz von 214,2 Mrd. KRW verzeichnete, was einem Anstieg von 4,4 % gegenüber 2023 entspricht, und Thailand ein beeindruckendes Wachstum von 24,3 % gegenüber dem Vorjahr und einen Jahresumsatz von 125,7 Mrd. KRW verzeichnete.