Formycon beendet Studie vorzeitig - Abschreibungen für weitere Kandidaten

arbitrageandy schrieb 14.02.25, 10:43

Sogar Amgen (Amerikanisch) stellt das Batch Release von seinem Biosim Wezenla in Dublin her.



Samsung Bioepis ist auch komplett in den Niederlanden für sein Produkt.



Wo die Substanzen und Batches herkommen kann man alles unter ema.europe.eu unter den EPAR - Product information nachlesen.



Zölle auf Pharmas würden also alle gleich treffen.