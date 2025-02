Bridgestone pumpt Milliarden in Aktienrückkauf – Kurs explodiert!

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Sparmaßnahmen und Fokus auf Aktionärsrendite

Das Unternehmen will mit einem harten Sparkurs gegensteuern. Laut einem Bericht des Nikkei vom Januar plant Bridgestone Einsparungen in Höhe von 100 Milliarden Yen bis Ende 2025. Dazu gehören unter anderem die Schließung mehrerer Produktionsstätten in Europa. Ein Grund für diesen Schritt ist die sinkende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in der Region, die sich auch auf die Reifenindustrie auswirkt.

Die geplanten Maßnahmen sind Teil eines langfristigen Ziels: Bridgestone strebt bis 2026 eine Aktionärsrendite von 500 Milliarden Yen an. Dieses aggressive Rückkaufprogramm zeigt, dass das Unternehmen trotz kurzfristiger Gewinneinbrüche stark auf eine langfristige Wertsteigerung setzt.

Vergleich mit Michelin: Konkurrenz unter Druck?

Bridgestone ist nicht das einzige Unternehmen in der Branche, das mit Herausforderungen kämpft. Der französische Reifenhersteller Michelin, einer der größten Konkurrenten, hatte zuletzt ebenfalls mit einem schwächeren Marktumfeld in Europa zu kämpfen. Während Bridgestone mit Aktienrückkäufen auf die Marktschwäche reagiert, setzt Michelin verstärkt auf Investitionen in nachhaltige Reifen-Technologien und eine Diversifizierung in neue Geschäftsfelder.

Ob Bridgestones Strategie langfristig aufgeht, bleibt abzuwarten. Kurzfristig jedoch honorieren Anleger die klare Ausrichtung auf Shareholder-Value – was die starke Kursreaktion deutlich macht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bridgestone Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,92 % und einem Kurs von 37,91EUR auf Tradegate (17. Februar 2025, 09:32 Uhr) gehandelt.