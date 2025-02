Dax: Wie lange geht das noch gut nach neuer Trump-Drohung?

Wie lange kann das beim Dax noch gut gehen: Donald Trump hat am Wochenende einmal mehr klar gemacht, dass er die Mehrwertsteuer der Europäer als "Zölle" deklariert, gegen die die USA in gleicher Höhe Gegen-Zölle verhängen werden. Im Klartext bedeutet das: Zölle von mindestens 19% gegen die Importe aus Deutschland - meist noch mehr, da die Zölle der EU insgesamt in vielen Bereichen höher sind als die Zölle der USA. Der Dax hat bislang darauf noch nicht wirklich reagiert. Hinzu kommt die Frage, wie es nach den Bundestagswahlen in Deutschland weiter gehen wird und ob in Sachen Ukraine sich wirklich eine Lösung abzeichnet. In der Stadt Washington kracht es ökonomisch, nachdem DOGE viele Staatsangestellte freigesetzt hat..

Hinweise aus Video:

