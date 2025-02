FREQUENTIS LifeX-Software goes Asia

Wien (IRW-Press/17.02.2025) -

* Frequentis bringt seine LifeX3020-Lösung auf den malaysischen Markt und verbessert die Notrufabwicklung in drei wichtigen Notrufzentralen sowie für landesweite Blaulichtorganisationen

* Die Initiative ersetzt Malaysias bestehendes MERS999-System und verbessert die Notfallreaktionszeiten mit 350 Arbeitsplatzsystemen und einer einheitlichen Notfallmanagement-Plattform

Frequentis implementiert erstmals seine LifeX3020-Lösung in Südostasien und verbessert die Notrufabwicklung und Einsatzkoordination in drei großen Zentralen und für die landesweiten Blaulichtorganisationen. Diese Bemühungen unterstützen Malaysias Next Generation Emergency Services 999 (NG999)-Projekt, ein Upgrade mit dem Ziel, das aktuelle malaysische Emergency Response System (MERS999) zu ersetzen. Die Initiative unterstreicht Malaysias starkes Engagement für die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit im ganzen Land.