FIG tätigt eine strategische Investition in Elitepharm Laboratoires und bringt KI in den Bereich der Nutrazeutika Präsident und Geschäftsführer Narek Sirakanyan: „Ein wichtiger Schritt in unserem industriellen Wachstum, unterstützt durch unsere KI-gestützte Software zur Verbesserung der Formeln von Nahrungsergänzungsmitteln." WIEN, 17. Februar 2025 /PRNewswire/ …