Deutliche Kursverluste - Höhere Verteidungsausgaben erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag deutlich nachgegeben. Die Erwartung höherer Verteidigungsausgaben belastete die Kurse. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,56 Prozent auf 132,09 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,49 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Am Anleihemarkt wirkt die Sicherheitskonferenz in München nach. "Die Äußerungen von US-Vizepräsident Vance in München und der Ausschluss Europas von den amerikanisch-russischen Verhandlungen um die Ukraine unterstreichen die Notwendigkeit deutlich höherer Verteidigungsausgaben in der EU", kommentierten die Volkswirte der Dekabank. "Vor dem Treffen des US-Außenministers mit dem Russlands in Saudi-Arabien in dieser Woche werden europäische Politiker heute in Paris versuchen, ihre Position abzustecken." Die Frage der Finanzierung deutlicher höhere Verteidigungsausgaben werde sich auch auf die Renditeniveaus auswirken.

Weder in der Eurozone noch in den USA stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Kalender. Daher dürfte weiterhin das politische Geschehen im Blick der Märkte stehen./jsl/jkr/stk