Wochenlange Sperrungen am Berliner Hauptbahnhof beginnen

Während der Bauarbeiten bleibe die Hauptstadt gut an den Fernverkehr angebunden, hob die Bahn hervor. Jedoch gibt es geänderte Ankunfts- und Abfahrtszeiten. An den Wochenenden der Vollsperrung werden Fernverkehrszüge zudem statt am Hauptbahnhof und am Südkreuz an anderen Fernverkehrsbahnhöfen halten. Die S-Bahn und der oberirdische Teil des Hauptbahnhofs seien von den Arbeiten nicht betroffen. Im Regionalverkehr werden mehrere Linien umgeleitet oder Halte fallen aus.

Züge sollen zuverlässiger und pünktlicher werden



Hintergrund ist, dass sechs zusätzliche Weichen sowie zwei neue Signale an den Gleisen im Keller des Hauptbahnhofs eingebaut werden sollen. Dadurch sollen "Züge künftig schneller und flexibler an die Bahnsteige gelangen", wie die Bahn mitteilte. Der Konzern verspricht sich von den Bauarbeiten "schnelle Effekte auf Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit in der Nord-Süd-Verbindung"./wim/DP/stk