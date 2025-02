Führendes baltisches Pharmaunternehmen Grindeks expandiert in neue Exportmärkte weltweit

Grindeks ist ein präqualifizierter Lieferant für die Weltgesundheitsorganisation und liefert seine hergestellten Injektionen an internationale Organisationen wie UNFPA und UNICEF. Diese Organisationen vertreiben die Produkte in afrikanischen Ländern wie Kenia, Tansania, Liberia, Sudan, Burkina Faso, Simbabwe und anderen.

RIGA, Lettland, 17. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Das führende pharmazeutische Unternehmen im Baltikum, Grindeks, stärkt weiterhin seine globale Präsenz durch die Erschließung neuer Exportmärkte. In diesem Jahr werden zum ersten Mal Grindeks-Produkte nach Panama geliefert. Zu den Exportmärkten des Unternehmens gehören bereits Länder wie Chile, Mexiko, Australien, Singapur, die Philippinen und die meisten europäischen Länder. Pharmazeutische Wirkstoffe werden auch nach Japan, Südkorea und in die USA exportiert.

Kirovs Lipmans, Vorsitzender des Rates von Grindeks, hebt hervor: "Die Expansion in neue Exportmärkte ist ein Beweis für unsere langfristige Vision und unser Engagement für die globale Gesundheitsversorgung. Durch kontinuierliche Investitionen in Innovation, Qualität und hervorragende gesetzliche Vorschriften stellen wir sicher, dass Grindeks weltweit ein vertrauenswürdiger Name bleibt. Unsere Präsenz auf verschiedenen Märkten spiegelt unser Engagement wider, wirksame und zugängliche Arzneimittel für diejenigen bereitzustellen, die sie am dringendsten benötigen."

Ph.D. Juris Hmeļņickis, CEO von Grindeks , betont : "Export bedeutet für uns mehr als nur ein Geschäft - es ist eine Gelegenheit, einen wichtigen Beitrag zur globalen Gesundheit zu leisten. Jeder unserer Exportmärkte symbolisiert nicht nur unsere Expansion, sondern auch unser Engagement für die Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität weltweit. Wir sind stolz darauf, unsere Produkte in Regionen wie Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika anbieten zu können, in denen der Bedarf an qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Arzneimitteln von entscheidender Bedeutung ist. Der Weg zu globalen Märkten ist nicht einfach - er erfordert die Anpassung an unterschiedliche Vorschriften, Marktanforderungen und kulturelle Unterschiede. Diese Herausforderungen motivieren uns, noch stärker, effizienter und innovativer zu werden und sicherzustellen, dass Grindeks Qualität und Zuverlässigkeit überall dort verfügbar sind, wo sie gebraucht werden."