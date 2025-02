Wege aus der Krise

Hamburg (ots) -



- "Game of Tariffs": Deutsche Autobauer gehören im Handelskonflikt fast überall

zu den Verlierern

- Balanceakt: Autobauer müssen jetzt handeln und trotz knapper Kassen

investieren in Innovationen und neue Absatzmärkte mit niedrigem

Motorisierungsgrad erschließen

- Verschlankung: Konzentration auf wenige E- und Hybrid-Modelle, vertikale

Integration und die Entwicklung maßgeschneiderter Ladelösungen senkt Kosten

- Schulterschluss: Nicht nur Unternehmen, sondern auch Politik ist gefragt für

fairere Handelsbedingungen, Kaufanreize und Infrastruktur zur höheren

Akzeptanz



Der Motor der deutschen und europäischen Automobilindustrie stottert weiterhin,

chinesische und amerikanische Hersteller überholen mit ihren Elektromodellen auf

der rechten Spur. Die deutschen Autobauer und -zulieferer werden durch den

Innovationsrückstand und durch hohe Kosten ausgebremst, bei einer zuletzt zudem

sehr schwachen Nachfrage. Und nun drohen Zölle, sie weiter ins Schleudern zu

bringen. Europäische und insbesondere deutsche Hersteller und Zulieferer wären

sowohl von zwischenstaatlichen Zöllen in Nordamerika als auch von US-Zöllen auf

Importe aus Europa besonders stark betroffen.







Nächte in der deutschen und europäischen Automobilbranche", sagt Guillaume

Dejean, Senior Branchenexperte bei

China der Absatzmarkt für europäische Hersteller, sie wären bei einem sich

zuspitzenden Handelskonflikt besonders verwundbar. Europäische Autos wären im

US-Markt dann noch teurer und gegenüber den heimischen Marken kaum noch

wettbewerbsfähig. Das dürfte Auswirkungen auf die heimische Produktion und im

schlimmsten Fall hiesige Arbeitsplätze haben. Etwaige Gegenzölle der

Europäischen Union (EU) würden US-Hersteller hingegen kaum treffen, da für sie

der europäische Markt keine große Rolle spielt. Deshalb gibt es aktuell

Überlegungen, Zölle auf US-Autos von derzeit 10 % auf einen Wert zu senken, der

sich an die 2,5 % anlehnt, die die USA selbst verlangen. Das würde

amerikanischen Herstellern einen besseren Marktzugang in Europa zu gewähren."



"Game of Tariffs": Deutsche Autobauer gehören im Handelskonflikt fast überall zu

Verlierern



Aber auch Zölle auf Importe aus Mexiko hätten gravierende Auswirkungen, weil

viele europäische Autobauer und Zulieferer von Mexiko aus den US-Markt bedienen.



"Egal an welcher Schraube im Handelskonflikt gedreht wird, die deutschen

Autobauer gehören fast immer zu den Verlierern", sagt Dejean. "Aber mit Seite 2 ► Seite 1 von 4





