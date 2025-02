IperionX erhält vom US-Verteidigungsministerium 47,1 Mio. $ zur Sicherung der Titan-Lieferketten in den Vereinigten Staaten

17. Februar 2025 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom US-Verteidigungsministerium (U.S. Department of Defense, DoD) einen Auftrag im Wert von bis zu 47,1 Millionen USD erhalten hat, um die industrielle Basis der US-Verteidigung zu stärken, indem die Entwicklung einer resilienten, kostengünstigen und vollständig integrierten US-Lieferkette für Titan von der Mineralförderung bis hin zur Metallherstellung forciert wird.

Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft investieren IperionX und das DoD zusammen 70,7 Mio. USD in ein zweistufiges Entwicklungsprogramm, das sich über einen Zeitraum von zwei Jahren erstreckt. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Produktionskapazitäten für Titan in den Vereinigten Staaten zu stärken und damit die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Resilienz zu unterstützen.

In der ersten Phase hat das DoD im Rahmen des sogenannten „Industrial Base Analysis and Sustainment Program“ (IBAS) 5 Mio. USD zugesagt, während IperionX 1 Mio. USD beisteuert, um das „Titan Critical Minerals Project“ in Tennessee zügig bis zur Erschließungsreife auszubauen. Mit diesem wichtigen Meilenstein soll eine neue heimische Quelle für kritische Mineralien wie Titan, Seltene Erden und Zirkon geschaffen werden.

Die verbleibenden 42,1 Mio. USD, die im Rahmen des Auftrags zugesagt wurden, werden voraussichtlich vom DoD über die Laufzeit des Vertrags gebunden. Die Mittel sollen der Förderung der vertikalen Integration und der Steigerung der Titanproduktionskapazitäten auf dem „Titanium Manufacturing Campus“ von IperionX in Virginia dienen.

Anastasios (Taso) Arima, CEO von IperionX, erklärt:

„Diese Auftragsvergabe markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Mission von IperionX, eine heimische Titanindustrie in den Vereinigten Staaten aufzubauen. Die amerikanische Industrie war in Bezug auf dieses kritische hochfeste Metall viel zu lange auf Lieferketten unter ausländischer Kontrolle angewiesen. Die von IperionX entwickelten Technologien eröffnen in Verbindung mit dem ‚Titan Project‘ einen Weg zur Schaffung einer resilienten, durchgängigen US-Titanlieferkette. Wir sind stolz darauf, vom Verteidigungsministerium als wichtiger Partner für die Stärkung der industriellen und militärischen Kompetenzen der USA ausgewählt worden zu sein.“

Seite 2 ► Seite 1 von 5