KI-gestütztes Mammographie-Screening verbessert Brustkrebserkennung signifikant und reduziert Arbeitsbelastung von Radiologen

Nijmegen, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die bahnbrechende, randomisierte

MASAI-Studie zeigt, dass die Anwendung von Transpara® zu einer signifikanten

Steigerung der Früherkennungsrate im Mammographiescreening sowie zu einer

deutlich kürzeren Befundungszeit führt.



Die Ergebnisse einer bahnbrechenden, randomisierten Studie, an der mehr als

105.000 Frauen teilnahmen, zeigen, dass der Einsatz der künstlicher Intelligenz

(KI) von Transpara beim Mammographie-Screening die Krebsentdeckungsraten

deutlich erhöht und gleichzeitig die Arbeitsbelastung für Radiologen verringert.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die in The Lancet Digital Health veröffentlichte Studie "Mammography Screeningwith Artificial Intelligence (MASAI)", die im Rahmen des nationalen schwedischenScreening-Programms durchgeführt wurde, zeigt, dass der von Transpara®unterstützte Arbeitsablauf die Detektionsrate von Brustkrebs um 29 % steigerteund zu einer 44 % verringerten Arbeitsbelastung der Radiologen bei derAuswertung der Aufnahmen führte. Die neuen Ergebnisse zeigen einen noch höherenAnstieg der Detektionsrate, als es die bereits im Jahr 2023 veröffentlichtenZwischenergebnisse ( Lang et al, Lancet Oncology 24:8, p936-944 (https://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/vol24no8/PIIS1470-2045(23)X0008-4) ) auswiesen.Die aktuellen Ergebnisse bieten darüber hinaus detailliertere Einblicke in dieVorteile der KI für den Workflow des Mammografiescreenings.Die wichtigsten Ergebnisse der Studie "Screening performance and characteristicsof breast cancer detected in the Mammography Screening with ArtificialIntelligence trial (MASAI): a randomised, controlled, parallel-group,non-inferiority, single-blinded, screening accuracy study" sind:- Verbesserte Detektionsrate : Bei 53.043 Teilnehmerinnen wurden durch denEinsatz der Transpara-KI insgesamt 338 Krebserkrankungen zusätzlich entdeckt,was einer Steigerung der Detektionsrate um 29 % entspricht. Durch den Einsatzder Transpara KI kam es zu keiner Zunahme falsch-positiver Ergebnisse.- Höhere Erkennungsrate : Die Krebserkennungsrate lag bei 6,4 pro 1000Teilnehmenden in der KI-Gruppe, verglichen mit 5,0 pro 1000 in derKontrollgruppe.- Reduzierte Arbeitsbelastung : Das KI-gestützte Screening-Verfahren führte zueiner 44%igen Verringerung der Befundungszeit der Radiologen im Screening.- Frühere Erkennung klinisch relevanter Krebsarten : Durch das KI-gestützeScreening mit Transpara wurden vermehrt kleine, invasive und hochgradigeIn-situ-Karzinome ohne Lymphknotenbefall entdeckt. Dies ist in diesemfrühzeitigem Stadium entscheidend für Intervention und Therapie.Dr. Kristina Lång, wissenschaftliche Leiterin an der Universität Lund, erklärte: