WARBURG RESEARCH stuft KWS Saat auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 88 auf 87 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Saatguthersteller habe wie üblich saisonal schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Oliver Schwarz in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sei keine Überraschung gewesen, da das Unternehmen hauptsächlich Landwirte in der nördlichen Hemisphäre beliefere. Das erste Geschäftshalbjahr mache bei KWS Saat traditionell etwa ein Viertel des Jahresumsatzes aus; eine Fortschreibung dieser Entwicklung sei deshalb sehr irreführend./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 53,60EUR auf Tradegate (17. Februar 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: KWS Saat

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m