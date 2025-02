Fehlende Durchleitung verhindert fairen Wettbewerb im Fahrstrommarkt (FOTO)

Hamburg (ots) -



"Noch immer können sich lokale Monopolisten hohe Marktanteile in ihrer Regionsichern. Zudem wird systematisch verhindert, dass auf dem nachgelagertenFahrstrommarkt Wettbewerb entsteht. Das zeigt sich auch an den überhöhtenPreisen beim Laden an öffentlichen Säulen für E-Mobilist*innen", sagt MarkusAdam, Chefjurist von LichtBlick.Nur ein Anbieter ermöglicht diskriminierungsfreien Zugang zur LadeinfrastrukturBei der Ladesäule handelt es sich um ein sogenanntes natürliches Monopol. DieErrichtung von Ladepunkten durch verschiedene CPO in unmittelbarer räumlicherNähe ist aufgrund der hohen Hardwarekosten wirtschaftlich nicht sinnvoll.Bereits seit Jahren haben sich daher in den lokalen Märkten jeweils einzelneAnbieter im Markt durchgesetzt, wie die Monopolanalyse zeigt. Diese Monopolistensind in der Regel die jeweiligen lokalen Energieversorger, die mit dem örtlichenStromnetzbetreiber konzernrechtlich verbunden oder selbst Stromnetzbetreibersind. Neue oder kleinere Anbieter kommen hier kaum oder gar nicht zum Zuge.Die lokalen Monopolisten diktieren die Ladepreise für Drittanbieter undE-Mobilist*innen und geben die Bedingungen an den Ladepunkten vor. Aufgrund desfehlenden Wettbewerbs können sie überhöhte Preise fürs Laden unterwegsdurchsetzen. Außerdem diskriminieren sie Drittanbieter, indem sie bis zu 88Prozent höhere Entgelte für die Nutzung der Ladepunkte von ihnen verlangen alsvon ihren eigenen Kund*innen.Eine Ausnahme bildet hier der führende Ladesäulenbetreiber in Hamburg, der allenWettbewerbern einen diskriminierungsfreien Zugang zur Ladeinfrastruktur bietet.Somit entsteht keine Preisdiskriminierung gegenüber neuen oder kleinerenWettbewerbern.Drittanbieter müssen auf das Roaming-Modell zurückgreifen, um eigenen Kund*inneneinen Fahrstromtarif für das Laden unterwegs anbieten zu können. Allerdings