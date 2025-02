AKTIEN IM FOKUS Rekord bei Rheinmetall - Aussicht auf höhere Rüstungsausgaben In Erwartung weiter steigender Rüstungsausgaben der europäischen Staaten sind die Aktien von Rheinmetall und Hensoldt am Montag auf neue Rekordhöhen geklettert. Die gesamte Branche wurde davon angetrieben. Am späteren Vormittag ging es für …