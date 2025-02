Design vor der Weltpremiere enthüllt (FOTO)

Seoul/Frankfurt (ots) -



- Kia präsentiert die Außenoptik der Limousinen- und der Schrägheck-Variante des

neuen Stromers im Vorfeld des Kia EV Day 2025

- EV4 verkörpert Kia-Designphilosophie "Opposites United" und verbindet scharf

gezogene Linien mit markanten technischen Details

- Aerodynamisches Design mit niedriger Haube, Fließheckprofil und

charakteristischem Dachspoiler

- Progressiver Ausdruck von E-Mobilität für Kunden, die offen sind für neue

Technologien und Entdeckungen

- Weltpremiere des EV4 Ende dieses Monats



Die hier gemachten Angaben zur Ausstattung des Kia EV4 sind vorläufig und

beziehen sich auf den internationalen Markt. Die endgültigen Spezifikationen für

den deutschen Markt finden Sie rechtzeitig zur Modelleinführung auf

http://press.kia.com/de/ . Energieverbrauchsangaben: Der Kia EV4 steht noch

nicht zum Verkauf. Die Homologation und die Energieverbrauchsermittlung der

deutschen Länderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.





Im Vorfeld des Kia EV Day, der Ende des Monats in Tarragona, Spanien,stattfinden wird, hat die Kia Corporation jetzt das Design der beidenKarosserievarianten des Kia EV4, der Limousine und des Schrägheckmodells,enthüllt. Der neue Stromer, der die Attraktivität der Kia-EV-Palette weitersteigern und ein breites Zielpublikum ansprechen soll, zeigt eine moderne Optikund bietet fortschrittliche Technologien, die bei Lifestyle-orientierten und anNeuerungen interessierten Käufern Anklang finden. "Der Kia EV4 ist ein klarerAusdruck unseres Engagements, Mobilität neu zu denken und die Grenzen dessen,was Design erreichen kann, zu erweitern. Durch das Angebot sowohl einerLimousinen- als auch einer Schrägheckvariante bringen wir unseren Kunden daseinzigartige Erlebnis von Modernität und Zweckmäßigkeit, das die Kia-EV-Familieauszeichnet, in einer Weise nahe, die ihren unterschiedlichen Lebensstilen undBedürfnissen entspricht", sagt Kia-Chefdesigner Karim Habib. "DasFließheckmodell bietet mit der schnittigen, niedrigen Nase und der langgestreckten Silhouette eine neue Sichtweise auf die Limousine. Der EV4 mitSchrägheck ist ein wendiger, vielseitiger Allrounder. Unverwechselbar und klar,ist er konzipiert, um in jeder Situation zu glänzen."Innovatives Design auf Basis harmonierender KontrasteDer EV4 basiert auf der Kia-Designphilosophie "Opposites United" (VereinteGegensätze) und verkörpert auf eine im Kompaktsegment neuartige Weise eine durchKontraste erzielte Harmonie. Dieses Ethos wird durch die dynamischen Profileunterstrichen, die scharf gezogene, charakteristische Linien mit markantentechnischen Details verbinden. Mit seiner innovativen Silhouette demonstriert