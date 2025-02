Dritte Wellen abgeschlossen

Übergeordnet hält sich die Adobe-Aktie seit einem Doppelhoch um den Jahreswechsel 2023/2024 um 638,25 US-Dollar herum in einem Abwärtstrend auf und fiel in lediglich drei Wellen (gewöhnliche Konsolidierung) in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements sowie einer Horizontalunterstützung aus den 2020er-Jahren um 415,00 US-Dollar zurück. In den letzten Wochen wurde eine Trendwende in Form einer umgedrehten SKS-Formation etabliert und in der abgelaufenen Woche aktiviert. Mittelfristig zeichnet sich hier eine sehr vielversprechende Chance auf einen weiteren Anstieg und ein technisches Kaufsignal ab.

Bullen liefern bislang