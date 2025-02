DeepSeek pusht Emerging Markets auf den höchsten Stand seit 3 Monaten

Ein Treffen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit führenden Unternehmern und der Aufstieg des KI-Modells DeepSeek treiben die Kurse an.

Anleger setzen darauf, dass Peking eine unternehmensfreundlichere Haltung einnimmt. Zusätzlich sorgt ein schwächerer US-Dollar für positive Impulse.

DeepSeek treibt Tech-Rallye an

Der KI-Boom in China entwickelt sich zum Markttreiber. Das Unternehmen Tencent Holdings gab bekannt, dass es das KI-Modell von DeepSeek in seine WeChat-App integrieren wird. Damit reiht sich der Tech-Gigant in eine wachsende Liste von Unternehmen und Regierungsbehörden ein, die auf die neue Technologie setzen.

Marktstratege James Ooi von Tiger Brokers sieht weiteres Potenzial:

Die Rallye, die von DeepSeek angetrieben wird, dürfte weitergehen. Die Bewertungen sind relativ niedrig, während der Optimismus wächst, dass Chinas technologische Innovation die der USA übertreffen könnte. Auch Goldman Sachs sieht darin einen Wachstumstreiber für chinesische Technologiewerte.

Nomura: China-Tech-Aktien bleiben attraktiv

Strategen der Nomura Holdings sehen laut Bloomberg chinesische Tech-Titel weiterhin als überdurchschnittlich attraktiv.

DeepSeek lenkt die Aufmerksamkeit der Investoren auf die technologische Stärke Chinas. Diese Entwicklungen könnten den Bewertungsabschlag chinesischer Aktien gegenüber US-Technologiewerten verringern.

Die anhaltende Erholung chinesischer Technologieaktien könnte daher den Schwellenländer-Markt insgesamt beflügeln, insbesondere wenn sich das Vertrauen in die wirtschaftspolitischen Maßnahmen Pekings weiter festigt.

