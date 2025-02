Hauck Aufhäuser IB belässt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

Dreieckskopf-Strudelwurm schrieb 15.02.25, 11:38

Ich halte die Einschätzung bzgl. der Forenaktivität und eine Ableitung daraus für Quatsch und wilde Spekulation.



Im Gegenteil, ich persönlich finde es geradezu wohltuend, nicht sofort inhaltsleere Kommentare bei jedem Anstieg zu lesen, und gleichwohl bei einem Rücksetzer gleich die ebenso substanzlosen Beschwerden. "To the moon" und "was ist denn hier los" ist nicht hilfreich und unnötig. Vergleicht man diesen Themenfaden mit Hype-Papieren à la Xiaomi, dann ist das doch noch sehr gemäßigt hier.



Bemerkung: Wer sich mit dem Unternehmen im Detail auseinandergesetzt hat, der dürfte nicht überrascht über die Kursentwicklung sein. Selbst die kürzlichen weltpolitischen Geschehnisse waren jetzt nicht völlig unvorhersehbar. Nur, weil man für sich in Europa und Deutschland erst jetzt Handlungsbedarf identifiziert hat bedeutet das nicht, dass das Unternehmen schon grundsätzlich hervorragend aufgestellt war bevor man jetzt regierungsseitig in blinden Aktionismus verfällt.



Das Fundament, auf dem Hensoldt steht, war und ist solide. Bereits zu EADS- bzw. Airbus-Zeiten.



Daher habe ich hier, weil ich das Unternehmen, sein Management und seine Mitarbeiter sehr gut kenne, gegen meine eiserne Regel verstoßen und bin recht zeitig nach dem IPO doch mit einer recht ambitionierten Gewichtung hier eingestiegen. Der Kursverlauf gibt mir Recht, und die vereinzelten Stimmen à la Kallenfels, die kein gutes Haar an Unternehmen und insb. Management lassen, halte ich für absolut unbegründet.



Ich sehe Rheinmetall wesentlich kritischer, was ich auch im zugehörigen Themenfaden auch mehrfach zum Ausdruck gebracht habe. Dort läuft ein aus meiner persönlichen Sicht völlig unberechtigter Hype, aber dennoch gibt denjenigen, die aus welchen Gründen auch immer dort eingestiegen sind, die Überperformance ggü. Hensoldt kurzfristig Recht. Das ist aber m.E. nicht fundamental begründbar, und dürfte sich im Sinne langfristig orientierter Anleger perspektivisch korrigieren. Man betrachte, wie viele Derivate und Zockerpapierchen bei Rheinmetall im Umlauf sind, und welches Volumen damit einhergeht. Von Renk rede ich jetzt gar nicht erst. Auch im dortigen Themenfaden habe ich meine Einschätzung bzgl. der Unternehmensführung kundgetan.



Aber gut, jeder wie er meint.