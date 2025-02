Intel vor Zerschlagung: Broadcom und TSCM erwägen Aufspaltung

Broadcom und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) erwägen laut einem Bericht des Wall Street Journals eine mögliche Aufspaltung von Intel. Während Broadcom Interesse an Intels Chipdesign- und Marketinggeschäft zeigt, prüft TSMC auf Bitten der Trump-Regierung die Übernahme von Teilen oder der gesamten Fertigungsbetriebe. Beide Unternehmen agieren unabhängig voneinander, und alle Gespräche befinden sich noch in einer frühen Phase.

Intel hat in den letzten Jahren erheblich an Wert verloren. Die Aktie fiel 2024 um 60 Prozent, da das kostenintensive Vorhaben, die Fertigung auszubauen, den Cashflow belastete und zu einem massiven Personalabbau führte. Zudem verfehlte der frühere CEO Pat Gelsinger die hochgesteckten Erwartungen an Intels KI- und Fertigungsstrategie, was zu Vertragsverlusten führte.

Währenddessen bleibt die Börsenentwicklung von Intel volatil. Trotz einer kurzfristigen Rallye in den vergangenen Wochen sind Analysten hinsichtlich der langfristigen Perspektive vorsichtig. "Ob etwas bullish oder bearish aussieht, liegt im Auge des Betrachters", schrieb Tomi Kilgore von MarketWatch. Während kurzfristig ein starker Ausbruch zu sehen sei, deuten langfristige Indikatoren darauf hin, dass Widerstände um die 25- und 30-Dollar-Marke bestehen.

Chart-Analysten empfehlen Investoren, Gewinne mitzunehmen und sich gegen mögliche Rückschläge abzusichern. Derzeit bleibt die Zukunft des Unternehmens unsicher, insbesondere angesichts der möglichen Restrukturierung durch Broadcom und TSMC.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion