Rockwell Automation präsentiert die Zukunft der Reifenproduktion auf der Tire Tech Technology Expo 2025

Industrie-Experten zeigen, wie digital gesteuerte Modernisierung und Optimierung für jeden Reifenhersteller erreichbar sind

DÜSSELDORF, Deutschland, 17. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wird auf der diesjährigen Tire Technology Expo vom 4. bis 6. März in Hannover sein umfangreiches Portfolio an digitalen Tools, fortschrittlicher Software und vernetzten Technologien für die Automobilindustrie vorstellen.