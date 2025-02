ARD setzt umfangreiche Filmförderung 2025 fort

Berlin (ots) - Die ARD bleibt ein starker und verlässlicher Partner der

deutschen Filmwirtschaft. Die langjährige und sehr gute Zusammenarbeit mit der

FFA auf Basis des Film-Fernsehabkommens wird fortgesetzt.



So unterstützt die ARD die Filmförderungsanstalt des Bundes (FFA) auch in diesem

Jahr wieder mit insgesamt rund 9,3 Millionen Euro. Die ARD zahlt damit auch in

Zukunft freiwillig deutlich mehr in die Filmförderung des Bundes ein, als es die

gesetzliche Grundlage verlangt und sorgt damit für Kontinuität und

Verlässlichkeit.







In dem inzwischen 15. Film-/Fernsehabkommen erklärt sich die ARD erneut bereit,die gesetzlich vorgeschriebene Filmabgabe für ein weiteres Jahr freiwillig bisauf 5,5 Millionen Euro aufzustocken. Dabei wird es erstmalig eine Verschiebungzugunsten der Mittel für die Gemeinschaftsproduktionen geben, die auf 4,8Millionen Euro angehoben werden. So kann für diese Förderbeiträge deröffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ein hinreichender Programmbezugsichergestellt werden. Darüber hinaus werden auch in diesem Jahr wiederzusätzlich Media-Leistungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro bereitgestellt.Neben der überregionalen Förderung hat sich in den letzten Jahren in vielenBundesländern eine starke regionale Filmförderung etabliert. Auch daran sind invielen Fällen die jeweiligen ARD-Sender beteiligt. Gemeinsam setzen dieARD-Sender weiterhin knapp 40 Millionen Euro für die regionalen Film- undMedienförderungseinrichtungen ein. Genaue Rahmenbedingungen hierfür definierendie entsprechenden Landesgesetzgebungen. Damit fließen weiterhin rund 50Millionen Euro p.a. aus den Rundfunkbeiträgen an die Filmförderungsanstalten desBundes und der Länder.Pressekontakt:mailto:kommunikation-desk@mdr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/29876/5972293OTS: ARD Presse