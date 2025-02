NLSC Steuer & Business Club gestartet / Exklusive Plattform für Steueroptimierung (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Ein exklusiver Club für Selbstständige und Unternehmer mit

"Der Club ist die logische Weiterentwicklung unseres Steuercoachings", erklärtAlex Fischer. "Wir haben intensiv auf das Feedback unserer Teilnehmer gehört undeine Plattform geschaffen, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch dieUmsetzung durch starke Netzwerke unterstützt."Mehrwert durch Exklusivität und praxisorientierte InhalteDer NLSC Steuer & Business Club bietet seinen Mitgliedern Zugang zu regelmäßigstattfindenden Workshops, umfassenden Finanzstrategien und einer geschlossenenCommunity erfolgreicher Unternehmer. Mitglieder profitieren zudem von einemdigitalen Portal mit exklusiven Checklisten, Best Practices und Aufzeichnungen,die praxisnah und sofort umsetzbar sind.Ein herausragendes Merkmal ist das Netzwerk erfahrener Experten, das dieMitglieder bei der praxisorientierten Umsetzung ihrer Strategien begleitet - vonhochqualifizierten Steuerberatern über Immobilienexperten bis hin zuFinanzierungsspezialisten. "In unsicheren Zeiten ist es wichtiger denn je,Steueroptimierung und Vermögenssicherung strategisch anzugehen". Doch derMehrwert geht über die Inhalte hinaus: Die starke Gemeinschaft ist ein zentralerBestandteil. "Unser Club bietet dafür die ideale Grundlage", ergänzt Fischer.Armin Radon aus Langenfeld, ein langjähriger Unternehmer in der Sportbranche undTeilnehmer des Steuercoachings, beschreibt den Club als "einzigartigeMöglichkeit, meine Steuerlast praxisorientiert zu optimieren und gleichzeitigmein Netzwerk mit erfolgreichen Unternehmern auszubauen."Eine starke Gemeinschaft als ErfolgsfaktorNeben der fachlichen Expertise steht der Austausch auf Augenhöhe vonGleichgesinnten mit ähnlichen Zielen im Fokus. "Unsere Mitglieder teilen nichtnur ihr Wissen, sondern auch gemeinsame Werte wie Offenheit, gegenseitigeUnterstützung und den Wunsch nach nachhaltigem Wachstum", betont Fischer. Derbranchenübergreifende Austausch schafft Synergien und fördert innovativeGeschäftsideen.Einladung zum AustauschDie Mitgliedschaft im NLSC Steuer & Business Club ist exklusiv für Teilnehmerdes Next Level Steuer Coachings verfügbar. Interessierte Unternehmer können sichunter www.NLSC-Club.de (http://www.nlsc-club.de) oder in einem persönlichenGespräch über die Vorteile des Clubs informieren.Über das Next Level Steuer CoachingDas Next Level Steuer Coaching unterstützt seit sechs Jahren über 6.500Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler bei der strategischenSteueroptimierung und Vermögenssicherung. Mit dem NLSC Steuer & Business Clubwird dieses Angebot um eine exklusive Plattform erweitert, dieWissensvermittlung, eine Community auf höchstem Niveau und gezielte Umsetzungverbindet.Wer seine Steuerstrategie und sein Netzwerk auf das nächste Level bringenmöchte, findet im NLSC Steuer & Business Club die ideale Plattform.