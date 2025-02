Thyssenkrupp legen nach Studie von Bank of America Rally hin

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine optimistische Einschätzung der Bank of America (BofA) zu einem etwaigen Börsengang der U-Boot-Sparte von Thyssenkrupp hat deren Aktienkurs am Montag in die Höhe getrieben. Mit einer Rally von 15 Prozent auf 5,40 Euro erreichten die Anteile des Industriekonzerns den höchsten Stand seit April 2024.

Ein Börsengang der Sparte Marine Systems wäre vor allem dann positiv für den Industriekonzern, wenn die Anleger diese eher als Verteidigungsgeschäft denn als Stahlgeschäft werteten, argumentierte Jason Fairclough von der Bank of America. Erstere würden am Markt deutlich höher bewertet als Letztere. Es könne also in Sachen Bewertung Aufwärtspotenzial geben. Auch mit dem Aufzugsgeschäft sowie mit dem Verkauf eines weiteren Teils der Stahlsparte sei für Thyssenkrupp Bewertungspotenzial verbunden.