Michael Burry kappt seine China-Wetten und kauft stattdessen gecrashte US-Aktien

Laut einer neuen Einreichung reduzierte Scion seinen Anteil an Alibaba um 25 Prozent, was die Position auf 12,7 Millionen US-Dollar senkte. Nichtsdestotrotz bleibt Alibaba die größte Position in Burrys Portfolio. Die Beteiligung an JD.com wurde um 40 Prozent auf 10,4 Millionen US-Dollar reduziert. Gleichzeitig baute Burry eine neue 7,3-Millionen-Dollar-Position in PDD auf, während seine Investition in Baidu unverändert bei 11 Millionen US-Dollar blieb.

Im letzten Quartal reduzierte Burrys Hedgefonds Scion Asset Management seine Beteiligungen an Alibaba und JD.com, während er erstmals in PDD, die Muttergesellschaft des Online-Händlers Temu, investierte.

Rein in US-Aktien

Während Burry seinen Anteil an chinesischen Aktien von 66 Prozent auf 53 Prozent reduziert hat, investiert er stattdessen in sieben nordamerikanische Unternehmen. Er setzt dabei vor allem auf Titel, die in den letzten Monaten stark gefallen sind, wohl in der Hoffnung auf eine Erholung. Da er sich selten zu seinen Investments äußert, bleibt seine Strategie spekulativ.

Zu seinen neuen Käufen gehört Bruker, ein Hersteller wissenschaftlicher Instrumente, dessen Aktie in zwölf Monaten um 37 Prozent gefallen ist. Burry investierte 4,5 Millionen US-Dollar in das Unternehmen. Auch die Aktie des Bekleidungsherstellers Canada Goose, die um 19 Prozent gesunken ist, nahm er mit einer Investition von 250.000 US-Dollar in sein Portfolio auf.

Die Aktie von HCA Healthcare, ein großes Gesundheitsunternehmen, verlor nach politischen Unsicherheiten 30 Prozent an Wert. Burry erwarb Anteile im Wert von 4,5 Millionen US-Dollar. Ebenso setzte er auf Estée Lauder, dessen Titel aufgrund einer schwachen Nachfrage und Restrukturierungsmaßnahmen in den letzten zwölf Monaten 50 Prozent an Wert verloren. Seine Investition in das Kosmetikunternehmen beträgt 7,5 Millionen US-Dollar.

Ein weiterer Kauf ist Magnera, ein Spezialmaterial-Hersteller, der aus einer Fusion entstanden ist und erst seit November an der Börse gehandelt wird. Burry investierte 3,6 Millionen US-Dollar. In den US-Krankenversicherer Oscar Health investierte er 2,7 Millionen US-Dollar. Zudem baute er eine Position bei VF Corp, dem Mutterkonzern von Marken wie Vans und The North Face, mit einer Investition von 4,3 Millionen US-Dollar auf.

Zusätzlich stockte Burry seine Anteile an American Coastal um 46 Prozent auf. Gleichzeitig reduzierte er seine Beteiligung an Molina Healthcare um 17 Prozent und trennte sich vollständig von seinen Positionen bei Shift4 Payments, Olaplex und The RealReal.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion