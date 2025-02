Wirtschaft Dax verschiebt Rekordwert weiter nach oben - Rheinmetall schiebt an Der Dax hat am Montag nach einem bereits positiven Start in die Handelswoche bis zum Mittag weitere neue Höchststände aufgestellt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.680 Punkten berechnet, 0,7 …