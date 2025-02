DAX läuft weiter nach oben

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung im DAX könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Börse doch eine Einbahnstraße ist. Maximal eine Verschnaufpause auf Rekordniveau ist drin. Wer Aktien hat, gibt sie nicht her und wer keine oder zu wenig hat, ist gezwungen, jeden noch so kleinen Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Bei 22.500 Punkten wartet der DAX nun auf neue Impulse, die heute allerdings eher Mangelware bleiben dürften. In den USA ist Feiertag und die Börse bleibt geschlossen. Damit könnte sich der DAX heute in einer sehr kleinen Spanne zwischen 22.500 und 22.600 Punkten bewegen. In welche Richtung ein Ausbruch erfolgt, wird sich dann eventuell erst morgen entscheiden, wenn die Amerikaner aus dem langen Wochenende zurückkehren.

Auch wenn über den Auftritt des US-Vizepräsidenten Vance in München im speziellen und die Rolle Europas und Amerikas in der Welt im Allgemeinen noch lange diskutiert werden dürfte, eines steht fest: An einer weiteren militärischen Aufrüstung kommen der alte Kontinent und Deutschland nicht vorbei.

Sprach in der vergangenen Woche mit den aufkommenden Friedenshoffnungen noch vieles für eine Korrektur der in den vergangenen drei Jahren zu Highflyern avancierten Rüstungsaktien, geht die Rally jetzt weiter. Bei Rheinmetall lockt die 1.000-Euro-Marke, die Analysten heben reihenweise ihre Kursziele an.