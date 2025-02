Stille Hoffnung auf Ende des Ukraine-Kriegs

Gerüchte machen den Kurs

An der Börse sind solche schnellen Reaktionen oft zu beobachten. „Buy the rumor – sell the fact kennt man seit Jahrzehnten“, erläutert Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets, der selbst in den 1990er-Jahren am Frankfurter Parkett als Börsenhändler unterwegs war. „Aktienmärkte preisen Entwicklungen schnell ein und über die Jahre mit extrem schnellem Computerhandel hat es sich nochmal deutlich beschleunigt“. Abzulesen war dies auch an Aktien, die man so nicht jeden Tag auf den Gewinnerlisten sieht. „Die Erste Bank aus Österreich war ebenso wie Raiffeisen Centro oder Lufthansa in den vergangenen Jahren nicht gerade ein Highflyer am Markt“, so die Experten vom Lynx-Broker.

Orientierung an bestimmten Aktien

Doch genau diese drei Titel sind gegenwärtig beste Seismographen für mögliche Waffenstillstandsverhandlungen. „Die österreichischen Banken waren die ersten, die bei Ausbruch des Krieges litten und über die Zeit heftige Kursverluste einfuhren“, so Stefan Riße von Acatis. Durch die früher engen Beziehungen zu Russland war man von Sanktionen stark getroffen und musste ganze Geschäftszweige abwickeln. Die Nähe nach Osteuropa ist trotzdem geblieben. „Bei der Lufthansa haben starke Kursreaktionen auf mögliche positive Entwicklungen im Krieg Russland-Ukraine direkt monetär logische Folgen. Denn Richtung Asien muss die Lufthansa wie viele andere den russischen Luftraum umfliegen.

Lufthansa und Metro reagieren positiv aus zwei Gründen

Verbindungen nach Japan beispielsweise sind seither zum einen weniger rentabel und zum anderen konkurriert man im China-Geschäft mit jenen Airlines, die eben doch den russischen Luftraum durchfliegen. „Wir werden in China nicht von der Nachfrage gebremst, sondern von ungleichen Wettbewerbsbedingungen“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr im vergangenen Herbst. Gleichzeitig hofft man, dass in zwei bis drei Jahren der russische Luftraum wieder frei sein könnte. Das würde den chinesischen Markt neu öffnen. Eine weitere Aktie, die bei Fortschritten zur Ukraine im Kurs leidet ist natürlich Hensold aus dem Rüstungssektor. Eigentlich wäre auch Metro vergangene Woche mit seinen Verbindungen nach Osteuropa mit plus fünf bis 10 Prozent zu erwarten gewesen. Die Aktie lieferte jedoch sogar 35 Prozent Kursgewinn. Grund war dort jedoch, dass der Großaktionär Metro von der Börse nehmen will und ein Angebot deutlich über aktuellem Kurs diskutiert wird.