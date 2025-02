Umsatz wächst auf 722 Millionen Euro / Familienunternehmen stemmt sich mit voller Kraft gegen die strukturelle Wirtschaftskrise (FOTO)

Essen (ots) - Die KÖTTER Unternehmensgruppe hat sich im vergangenen

Geschäftsjahr am Markt behauptet und damit nachhaltig gegen die tiefgreifende

strukturelle Wirtschaftskrise in Deutschland gestemmt. Der Umsatz stieg um 15,2%

auf 722 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl erhöhte sich auf 16.000 Beschäftigte

(+ 8,1%). Diese Entwicklung gab die Dienstleistungsgruppe, die zu den Top 10 der

Facility-Service-Anbieter in Deutschland zählt und mit der Sparte Security zudem

größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche ist, heute bekannt.



"Ich bin stolz darauf, dass unsere Gruppe in schwierigstem Fahrwasser Kurs

gehalten hat und durch den Dreiklang aus riesigem Mannschaftsgeist,

Branchen-Diversifizierung sowie ganzheitlichen Qualitätslösungen dieses für

unsere stabile wirtschaftliche Entwicklung wichtige Umsatzwachstum erzielen

konnte", sagte Verwaltungsrat Friedrich Kötter. "Hierfür bedanke ich mich bei

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich bin überzeugt, dass wir mit einer

solch geschlossenen Leistung, die unseren Teamgedanken KÖTTER United

widerspiegelt, sowie unseren immer stärker digitalisierten System- und

Speziallösungen auch in Zukunft als Top-Player in den Märkten für Sicherheits-,

Reinigungs- und Personaldienste überzeugen werden."







Erwartungen. "Unsere im vergangenen Jahr mit organischem und anorganischem

Wachstum erzielte Entwicklung ist kein Selbstläufer, im Gegenteil: Weil für 2025

das dritte Rezessionsjahr in Folge droht und parallel die De-Industrialisierung

ungebremst voranschreitet, bleibt das Umfeld für Anbieter unternehmensnaher

Dienstleistungen äußerst angespannt. Denn: Gibt es immer weniger

Neuinvestitionen in Deutschland oder hält die Insolvenzwelle mit fortlaufend

neuen Rekordwerten an, sind auch unsere Leistungen immer weniger gefragt."



- KÖTTER Security: Die Sparte forcierte ihre Position als größtes

Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland. Treiber waren u. a.

Neuaufträge bei Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) wie insbesondere die

Personal- und Warenkontrollen am Flughafen Berlin Brandenburg (BER), die KÖTTER

Aviation Security seit 1. Juli 2024 erbringt, sowie der weitere Ausbau der

qualitätszentrierten Smart Security Solutions. Wichtige Bausteine stellten hier

u. a. die Brandschutz- und ganzheitlichen Sicherheitslösungen von KÖTTER

Sicherheitssysteme dar, mit denen allein bei Neuaufträgen rd. 60.000

gebäudetechnische Anlagen installiert, gewartet oder instandgesetzt wurden, bzw.

das Know-how von KÖTTER Fire & Service im Bereich Betriebs- und Werkfeuerwehren.

Zweite Säule bildete die Übernahme der WAKO Gruppe, die sich speziell in





