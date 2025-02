Die Gold-FOMO ist ausgebrochen: Hoch von 3.200 US-Dollar erwartet!

Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert die UBS einen Durchschnittspreis von 2.900 US-Dollar, bevor sich der Markt mittelfristig stabilisiert. "Die beispiellosen Marktverwerfungen und die Rekordpreise seit Jahresbeginn haben unsere Einschätzung geändert. Wir sehen triftige Gründe für einen weiteren Anstieg", so die Analysten.

Die UBS sieht drei entscheidende Faktoren, die den Goldpreis weiterhin nach oben treiben könnten. Zum einen zähle Gold nach wie vor als sicherer Hafen. Die anhaltende makroökonomische Unsicherheit und geopolitische Spannungen lassen Anleger verstärkt in Gold flüchten. Zum anderen hätten viele Investoren ihre Goldallokationen bislang nicht ausgebaut, was weiteres Aufwärtspotenzial schaffe. Nicht zu vernachlässigen sei zudem die starke Nachfrage aus dem öffentlichen Sektor. Zentralbanken setzen ihre Goldkäufe fort, was den Markt stabilisiere.

Die Analysten betonen zudem, dass "FOMO" (Fear of Missing Out) eine immer größere Rolle spiele. Anleger, die vergangene Kaufgelegenheiten verpasst haben, könnten bei Korrekturen verstärkt zugreifen und damit die Rallye weiter antreiben.

Gold bleibt langfristig attraktiv

Als Gründe nennen die Analysten die hohen Produktionskosten, Investitionsausgaben und die Erwartung, dass Gold als strategischer Vermögenswert in Portfolios eine Schlüsselrolle behalten wird. "Die Entwertung von Fiat-Währungen, das US-Haushaltsdefizit und geopolitische Risiken sprechen langfristig für Gold", so die Experten.

Kurzfristig könnten Fortschritte bei einem Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine sowie eine Beruhigung der geopolitischen Lage eine Preiskonsolidierung auslösen. Dennoch erwarten die UBS-Analysten, dass "Buy-the-Dip"-Mentalität und Angebotsengpässe den Markt weiter stützen.

Starke Zentralbankkäufe und schwache Liquidität treiben Preise

Die UBS verweist auf die anhaltenden Goldkäufe durch Zentralbanken und staatliche Institutionen, die zur Stabilisierung des Marktes beitragen. Diese Käufe seien nicht der primäre Preistreiber, doch sie hätten Gold schneller auf ein höheres Bewertungsniveau gehoben.

In den letzten drei Jahren lagen die Kaufvolumina über 1.000 Tonnen jährlich, trotz des Preisanstiegs um bis zu 82 Prozent. "Die Diversifizierung der Währungsreserven bleibt für viele Schwellenländer ein zentrales Motiv für Goldkäufe", so die Analysten.

Zusätzlich sehen sie eine angespannte Liquidität am Goldmarkt, insbesondere in London, wo sich die Gold-Leasingraten seit Dezember um 540 Basispunkte erhöht haben. Diese Engpässe könnten kurzfristige Preisschwankungen verstärken.

Risiken für Gold

Ein starkes Wirtschaftswachstum in den USA trotz Zöllen oder unerwartete Zinserhöhungen durch die Federal Reserve könnten einen Rückgang des Goldpreises auslösen. "Steigende Realzinsen und ein stärkerer US-Dollar wären klare Belastungsfaktoren", so die UBS.

Die Experten erwarten jedoch, dass Zentralbankkäufe und anhaltende geopolitische Unsicherheiten die Korrekturen begrenzen. Zudem sehen sie weiteres Potenzial für eine steigende physische Nachfrage, insbesondere falls China seine Regulierungen für Goldinvestitionen ausweitet.

Fazit

Die UBS bleibt für Gold mittelfristig bullisch und sieht weiterhin starkes Aufwärtspotenzial. Ein kurzfristiger Rücksetzer sei möglich, doch strategische Investoren könnten dies als Einstiegschance nutzen. Die Experten erwarten nun, dass der Goldpreis in der zweiten Jahreshälfte ein Hoch von 3.200 US-Dollar je Feinunze erreichen könnte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

