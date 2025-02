Siemens Healthineers - Gelingt der Bruch der Barriere (nach der HV)?

Siemens Healthineers hat vor wenigen Tagen seine Geschäftsdaten für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2025 präsentiert. Diese fielen recht ordentlich aus. Die Börse reagierte entsprechend positiv. Nun steht die Aktie an einer entscheidenden charttechnischen Stelle. Am 18. Februar findet die Hauptversammlung von Siemens Healthineers statt. Am 19. Februar ist Ex-Tag. Spannend: Wie wird der Dividenden-Abschlag verkraftet? Weiterlesen