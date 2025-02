AUMA-Aussteller-Ausblick 2025/2026 - Messe-Strategien werden immer schneller angepasst

Berlin (ots) -



- Rezession, Inflation und politische Unsicherheiten sorgen für mehr Vorsicht

- Messen sind zweitwichtigstes Marketinginstrument für Unternehmen

- Hälfte der Befragten bewertet KI als entscheidend für kommende Messeauftritte



Messebeteiligungen von Unternehmen aus Deutschland bleiben stabil - im Vergleich

zum Vorjahr sorgt der anhaltende Mix aus Rezession, Inflation und politischen

Unsicherheiten jedoch für zunehmende Dynamik bei der Entscheidung für die

Teilnahme an Messen. Das zeigt der neue AUMA-Aussteller-Ausblick 2025/2026, der

einmal im Jahr den Puls der ausstellenden Wirtschaft in Deutschland misst.





Der Befragung der ranghöchsten für Marketing zuständigen Personen in 400Unternehmen zufolge sind Messen zweitwichtigstes Marketinginstrument - nach dereigenen Internetseite. Planten vor einem Jahr noch 71 Prozent der ausstellendenUnternehmen die Zahl ihrer Messebeteiligungen konstant zu halten, liegt dieserWert derzeit bei 57 Prozent. Zugleich planen rund 21 Prozent der Befragten mehrMesseauftritte ein - im Vorjahr lag dieser Wert noch bei nur knapp 15 Prozent.Große Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern planen durchschnittlich mehr alssieben Messebeteiligungen in diesem und dem kommenden Jahr in Deutschland,kleinere Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern planen knapp fünfMesseauftritte. Wirtschaftliche Unsicherheiten sowie allgemein steigende Kostensind zentrale Herausforderungen für künftige Messeteilnahmen.- Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Verbands der deutschen MessewirtschaftAUMA: "Gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten setzen vier von fünfUnternehmen gezielt auf eine stärkere Messebeteiligung. Als Treffpunkt,Handelsplatz und Bühne der Branchen bleiben Messen Spiegel dergesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Deutschland hat zuletzt an internationalerWettbewerbsfähigkeit verloren. Hohe Energiepreise, steigende Lohnnebenkostenund international nicht konkurrenzfähige Steuern mindern die Attraktivität desWirtschaftsstandorts. Die Messewirtschaft spürt die zunehmende Vorsichtheimischer Unternehmen. Es wird Zeit, dass die nächste Bundesregierung dieStandortbedingungen entschieden verbessert."Die Befragung zeigt außerdem, dass Künstliche Intelligenz (KI) für ausstellendeUnternehmen eine herausragende Rolle bei der Gestaltung ihrer nächstenMessebeteiligungen besitzt. Fast die Hälfte (rund 48 Prozent) bewertet KI alsentscheidend für kommende Messeauftritte. Besonders große Unternehmen undUnternehmen mit Schwerpunkt Handel und Dienstleistung setzen auf KI.Ausstellende Unternehmen mit einem Umsatz über 125 Millionen Euro priorisierenKI deutlich stärker als kleinere Unternehmen mit einem Umsatz bis 2,5 Millionen