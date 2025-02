Selenskyj parallel zu US-Außenminister Rubio am Golf

ABU DHABI (dpa-AFX) - Parallel zum Besuch von US-Außenminister Marco Rubio in Saudi-Arabien ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ebenfalls an den Golf gereist. In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) traf er Präsident Mohammed bin Sajid, wie die Staatsagentur WAM berichtete. Mohammed sagte demnach in Abu Dhabi, die Emirate bemühten sich um eine friedliche Lösung des "Konflikts in der Ukraine", ohne Angreifer Russland in der Passage direkt zu erwähnen.

Selenskyj bezeichnete das Gespräch mit Mohammed, das sich unter anderem um die Rückkehr von Ukrainern aus russischer Gefangenschaft gedreht habe, als "bedeutungsvoll". "Die Vermittlung der VAE hat viele Menschenleben gerettet", schrieb Selenskyj bei X. Die Emirate haben in dem Krieg den Austausch Hunderter Gefangener zwischen Russland und der Ukraine vermittelt.

Die beiden Staatschefs unterzeichneten in Abu Dhabi ein Abkommen über die zollfreie Einfuhr fast aller ukrainischen Güter in die VAE sowie emiratischer Güter in die Ukraine. Ziel ist nach emiratischen Angaben unter anderem eine schnellere Erholung der ukrainischen Wirtschaft. "Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit, die Leben rettet und unseren Ländern hilft, stärker zu werden", schreibt Selsenkyj.

Während Selenskyjs Besuch in den Emiraten hielt sich US-Außenminister Rubio im benachbarten Saudi-Arabien auf, der dort am Dienstag den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen will. Bei den Gesprächen in Saudi-Arabien werden weder Vertreter der Ukraine noch der Europäer mit am Tisch sitzen.